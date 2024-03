Dorival Júnior rejuvenesce Seleção Brasileira para amistosos contra Inglaterra e Espanha

O zagueiro do Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo, e o ponta-direita do Girona, Savinho, são as grandes novidades na primeira convocação do novo técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior, antes dos dois amistosos que o Brasil disputará no final do mês, contra Inglaterra e Espanha.

A convocação de 26 jogadores anunciada por Dorival, em preparação para a Copa América que começa no dia 20 de junho, inclui seis estreantes em uma seleção canarinho muito jovem: o goleiro Rafael (São Paulo), os zagueiros Beraldo (PSG) e Murilo (Palmeiras), os meio-campistas Pablo Maia (São Paulo) e João Gomes (Wolverhampton) e o atacante Savinho (Girona).

Também merece destaque na lista o retorno do meia-atacante Lucas Paquetá (West Ham), que não foi incluído nas últimas convocações por suposta ligação com uma rede de apostas.

O atacante Neymar está de fora enquanto se recupera da lesão sofrida no joelho em outubro na partida contra o Uruguai.

Outro que costuma ser titular da Seleção Brasileira, o goleiro do Liverpool, Alisson, também está afastado devido a uma lesão.

- Mudanças, mas não drásticas -

O novo treinador do pentacampeã mundial defendeu a chegada de jovens jogadores à Seleção e disse que a reformulação que lhe é pedida não pode ser feita de forma drástica.

"Quero colocar que nenhuma reformulação pode ser feita de maneira radical. Ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento", afirmou.

Na lista de Dorival é marcante a juventude de boa parte dos convocados, assim como a confiança depositada em vários jogadores que ele já comandou.

Dos 23 jogadores de campo, 10 têm menos de 25 anos e 7 têm entre 25 e 26 anos. Apenas 3 jogadores (Casemiro, Wendell e Danilo) completaram 30 anos.

"Vamos observar bem a chegada de alguns jovens, imaginar que esses jovens estarão em condição boa daqui a dois anos e meio [...] Fizemos muitas reuniões lá fora, com muitos jogadores e nem todos aqui estão. Poderão estar futuramente", afirmou o treinador.

Além disso, seis dos novos jogadores da lista já trabalharam com ele em seus dois últimos times: Ayrton Lucas, João Gomes e Andreas Pereira no Flamengo, e Rafael, Beraldo e Pablo Maia no São Paulo.

"Tentamos fazer uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e com conhecimento do que representa vestir uma camisa como a nossa".

Aos 61 anos, Dorival fará sua estreia como técnico do Brasil em dois amistosos: no dia 23 de março, quando enfrentará a Inglaterra, em Londres, e três dias depois, ao visitar a seleção espanhola, em Madri.

Bem avaliado após seus últimos trabalhos como técnico (ganhou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil em 2022 pelo Flamengo e a Copa do Brasil de 2023 pelo São Paulo), Dorival foi surpreendentemente anunciado no dia 10 de janeiro como técnico da Seleção Brasileira, substituindo o interino Fernando Diniz, que comandava ao mesmo tempo Brasil e Fluminense.

A Seleção vive uma fase discreta nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, incluindo a dolorosa derrota por 1 a 0 em pleno Maracanã para a Argentina em novembro passado, que acabou com a invencibilidade em casa nas Eliminatórias.

O Brasil ocupa um desconfortável sexto lugar no torneio classificatório, última posição que garante vaga direta para a Copa de 2026.

--- Lista de convocados:

- Goleiros: Rafael (São Paulo), Ederson (Manchester City, ING), Bento (Athletico-PR)

- Defensores: Danilo (Juventus, ITA), Yan Couto (Girona, ESP), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto), Beraldo (PSG, FRA), Gabriel Magalhães (Arsenal, ING), Marquinhos (PSG, FRA), Murilo (Palmeiras)

- Meias: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham, ING), Bruno Guimarães (Newcastle, ING), Casemiro (Manchester United, ING), Douglas Luiz (Aston Villa, ING), João Gomes (Wolverhampton, ING), Lucas Paquetá (West Ham, ING), Pablo Maia (São Paulo)

- Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal, ING), Raphinha (Barcelona, ESP), Richarlison (Tottenham, ING), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Savinho (Girona, ESP) e Vinícius Jr (Real Madrid, ESP).

prb/app/ol/aam/yr

© Agence France-Presse