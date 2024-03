Dorival Júnior faz 1ª convocação para seleção brasileira

SÃO PAULO, 1 MAR (ANSA) - O técnico Dorival Junior divulgou a sua primeira lista de convocados como treinador da seleção brasileira nesta sexta-feira (1º).

Foram chamados 26 atletas para os amistosos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, no estádio de Wembley, em Londres; e contra a Espanha, no dia 26 de março, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Apenas um atleta do futebol italiano foi convocado: o lateral-direito Danilo, da Juventus.

A lista completa tem os goleiros Bento, do Athletico Paranaense; Ederson, do Manchester City; e Rafael, do São Paulo, que fará sua estreia pela equipe brasileira.

Para a lateral-direita, além de Danilo, foi convocado Yan Couto, do Girona, da Espanha.

Os laterais-esquerdos serão Ayrton Lucas, do Flamengo, e Wendell, do Porto.

Os zagueiros lembrados foram Lucas Beraldo, do PSG, que trabalhou com Dorival no São Paulo e fará a sua estreia pela seleção; Marquinhos, do PSG; Gabriel Magalhães, do Arsenal; e Murilo, do Palmeiras, outro dos estreantes.

Para o meio de campo as novidades são Pablo Maia, do São Paulo, e Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra, que se somam a André, do Fluminense; Bruno Guimarães, do Newcastle; Casemiro, do Manchester United; Douglas Luiz, do Aston Villa; João Gomes, do Wolverhampton; e Lucas Paquetá, do West Ham, que retorna após um período afastado por suspeita de envolvimento em apostas esportivas.

Com Neymar ainda machucado, os atacantes serão Endrick, do Palmeiras; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Raphinha, do Barcelona; Richarlison, do Tottenham, que ainda se recupera de lesão; Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid; e o estreante Savinho, do Girona.

Dos 26 convocados, cinco trabalharam com Dorival nos últimos dois anos no São Paulo ou no Flamengo: Rafael, Beraldo, Ayrton Lucas, João Gomes e Pablo Maia.

"Nenhuma reformulação pode ser radical. A seleção necessita de uma mudança contínua e pautada no reconhecimento do que esses atletas fizeram ao longo dos anos", disse Dorival.

Os jogadores de São Paulo, Palmeiras e Athletico Paranaense podem perder os jogos da semifinal dos seus respectivos campeonatos estaduais, que estão marcados para um ou dois dias depois do jogo do Brasil contra a Espanha.

Depois dos amistosos de março, a seleção brasileira disputará a Copa América em junho e terá a partir de setembro a missão de se reestabelecer nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Após seis rodadas, a equipe pentacampeã do mundo está apenas em sexto lugar.

"Reitero ao torcedor brasileiro: acredite neste trabalho e voltem a viver o mundo da nossa seleção", pediu o treinador.

(ANSA).

