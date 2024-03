Gim tônica: aprenda a fazer 3 versões do drinque que é um clássico

Quer fazer gim tônica em casa e ainda não sabe como? A bebida é uma opção refrescante para diferentes ocasiões, desde reuniões com amigos até comemorações especiais.

A seguir, confira quais os principais passos para preparar esse drink, além das receitas de três versões de gim tônica bem refrescantes.

Gim tônica: regras básicas

Para o "drinque perfeito", os principais passos são:

Use uma taça bojuda ou um copo alto.

Use uma dose (de dosador) de gim.

Encha a taça com gelo.

Complete com tônica de boa qualidade.

A partir daí, você pode brincar com a combinação de sabores, ervas frescas, frutas secas ou frescas, xaropes e especiarias. Confira como preparar sua gim tônica no vídeo abaixo.

Aprenda a fazer as três receitas de gim tônica mostradas no vídeo acima

Tradicional

Gim tônica clássico Imagem: Alexandre de Pádua

Comece cortando duas fatias bem finas de pepinos japoneses. Dica: use um descascador de legumes para isso.

Grude-as nas laterais da taça e molhe-as se precisar de ajuda na fixação.

Adicione uma dose de gim, coloque bastante gelo, complete a taça com tônica e finalize com uma rodela de limão.

Cor-de-rosa

Gim tônica cor-de-rosa Imagem: Alexandre de Pádua

Despeje uma dose do gim na taça, acrescente uma colher de flor de hibisco e misture para liberar os aromas.

Encha a taça com gelo, complete com tônica, use três doses de um conta-gotas de xarope e finalize com uma colher de pimenta rosa.

Manjericão e anis-estrelado

Gim tônica Manjericão e anis-estrelado Imagem: Alexandre de Pádua

Encha a taça com gelo, acrescente uma dose de gim e complete com a tônica.

Finalize usando três anises-estrelados e um ramo de manjericão, que, se tiver flor, melhor ainda.

ATENÇÃO: A bebida alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca males à saúde. A venda e o consumo desses produtos são proibidos para menores de 18 anos. Se for dirigir, não beba.

