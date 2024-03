Déficit global de cacau deve aumentar para 374 mil t em 2023/24, diz ICCO

São Paulo, 1 - O mercado global de cacau deve ter déficit de 374 mil toneladas em 2023/24 (outubro/23 a setembro/24), informou em nota a Organização Internacional do Cacau (ICCO, na sigla em inglês), em sua primeira estimativa para a temporada. Para 2022/23, a organização reduziu sua estimativa de déficit de 99 mil para 74 mil toneladas.Segundo a ICCO, a oferta dos principais produtores deve cair significativamente em 2023/24, refletindo condições climáticas desfavoráveis e doenças. "Além disso, árvores velhas nesses países estão produzindo com rendimentos mais baixos", disse a entidade.A produção mundial em 2023/24 foi estimada em 4,449 milhões de toneladas, queda de quase 11% em relação à temporada anterior (4,996 milhões de toneladas). Já a demanda deve cair quase 5%, para 4,779 milhões de toneladas, disse a ICCO.A oferta apertada tem impulsionado os preços da commodity. Somente em 2024, os futuros do cacau em Nova York acumulam valorização de mais de 46%. "Com os custos da matéria-prima em alta, as operações de processadoras provavelmente serão afetadas", relatou a entidade.