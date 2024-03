Conservadores devem se manter no poder em primeiras eleições desde onda de protestos no Irã

Milhões de eleitores iranianos vão às urnas nesta sexta-feira para escolher entre os 15.200 mil candidatos às eleições legislativas do país, em meio à crise econômica e tensões geopolíticas que se intensificaram com a guerra na Faixa de Gaza.

Cerca de 61 milhões de eleitores estão inscritos para votar. A principal questão é a participação eleitoral, mas a previsão é que os conservadores no poder mantenham a maioria no Parlamento.

De acordo com a última pesquisa publicada pela televisão estatal, 41% dos entrevistados "provavelmente" votariam.

Como é tradição, o dia das eleições foi iniciado às 08:00 (04:30 GMT) pelo aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo, que pediu a participação da população.

Diante de dezenas de câmeras, ele votou em uma urna vermelha para renovar o Parlamento e em uma urna azul para eleger a Assembleia de Especialistas, responsável por nomear o líder supremo, a autoridade máxima da República Islâmica.

As 59.000 seções eleitorais, muitas vezes montadas em escolas e mesquitas, devem fechar às 18h (1430 GMT), mas o horário de funcionamento poderia ser estendido até a noite, como nas eleições anteriores.

O resultado deve ser anunciado no domingo (3) e a nova assembleia se reunirá em maio.

"Medo" do poder do povo iraniano

Durante as últimas eleições legislativas, em 2020, apenas 42,57% dos eleitores compareceram. Esta é a taxa mais baixa desde a proclamação da República Islâmica em 1979, de acordo com estatísticas oficiais.

A questão da participação é crucial para o governo porque determina sua legitimidade no cenário internacional em um contexto de tensões geopolíticas.

"Os inimigos do Irã querem ver se o povo está presente" caso contrário, "ameaçarão sua segurança de uma forma ou de outra", alertou o aiatolá Khamenei.

Segundo ele, "os Estados Unidos, a maioria dos países europeus, incluindo os sionistas, os capitalistas e as grandes empresas" têm "medo do poder do povo iraniano".

Os Estados Unidos disseram na quinta-feira que "não esperam" que as eleições no Irã sejam "livres e justas".

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do governo, também disse que uma "forte participação" desencorajaria possíveis "intervenções estrangeiras" no contexto da guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, apoiado pelo Irã.

Nenhuma reviravolta no equilíbrio político na única câmara do Parlamento (Majlis) é esperada, de acordo com especialistas.

O campo majoritário, que controla mais de 230 das 290 cadeiras e é formado por grupos conservadores e ultraconservadores, deve continuar dominante.

Oposição marginalizada

Partidos de centro, reformistas e moderados foram marginalizados desde a eleição de 2020 e só poderão obter poucos assentos após a desqualificação de um número significativo de seus candidatos.

Os conservadores também reforçarão seu controle sobre a Assembleia de Especialistas, um colégio de 88 clérigos encarregado de nomear e, eventualmente, remover o líder supremo.

Um total de 144 candidatos estão na disputa, mas figuras importantes no cenário político não puderam se apresentar, como o ex-presidente moderado, Hassan Rouhani (2013-2021).

A votação é a primeira desde o movimento de protesto que abalou o país após a morte, em setembro de 2022, da jovem Mahsa Amini, dias depois de ela ter sido presa pela polícia por não cumprir o rigoroso código de vestimenta do país.

(Com informações da AFP)