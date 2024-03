Cobra venenosa é achada dentro de abrigo em Goiás; bombeiros fazem resgate

Uma cobra venenosa foi encontrada dentro de um abrigo em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, na última quarta-feira (28).

O que aconteceu

O resgate da cobra, da espécie jararaca, foi feito por bombeiros. Em seguida, o réptil foi solto saudável e sem ferimentos em uma área de reserva ambiental da cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás.

A jararaca é considerada umas das espécies de cobras mais peçonhenta entre as existentes no Brasil. A picada dela pode causar necrose na região afetada e até mesmo a amputação da área mordida. As picadas da jararaca correspondem a cerca de 90% do total de acidentes envolvendo humanos e serpentes no país.

Esse tipo de cobra se alimenta, na infância, de rãs e lagartos. Na fase adulta, sua alimentação é à base de roedores. As jararacas podem ser encontradas em todas as regiões do Brasil.