'Não passa cheiro nenhum': como funciona essa lixeira antiodor para fralda

Quem tem criança pequena em casa sabe: por conta do mau cheiro, descartar fraldas sujas no cestinho comum do banheiro definitivamente não é a melhor opção. Para resolver esse problema sem ter que levar o lixo para fora da casa a cada troca do bebê, vale recorrer à lixeira antiodor da marca Buba.

Com um sistema de vedação que bloqueia a saída do mau cheiro, seu uso não tem mistérios: basta jogar a fralda e abaixar a alça e depois voltá-la para a posição inicial. Com desconto de 22% na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, o modelo está à venda por cerca de R$ 240 e registrou mais de mil compras em janeiro. Veja a seguir como ele funciona e confira outras vantagens:

O que essa lixeira antiodor tem de bom?

Conta com um anel de vedação interno, que impede o mau cheiro das fraldas de se espalhar pelo ambiente.

A alça funciona como trava para garantir o fechamento.

Tem tampa com cápsula giratória que facilita o descarte.

A trava lateral de segurança evita que as fraldas caiam para fora, caso o cesto vire.

Tamanho para sacos de lixo convencionais.

Reservatório com capacidade para até 10 litros.

O que diz quem comprou?

Só na Amazon, parceira do UOL, esse chuveiro tem mais de 300 avaliações, com nota média de 4,8 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas as opiniões de quem comprou:

A lixeira é extremamente útil e cumpre o que promete: ela, de fato, é antiodor. Aquisição excelente pela praticidade de ter um lixo no quarto do bebê ao lado do trocador que não precisa ser trocado diariamente ou a cada troca de fralda porque não deixa o quarto com cheirando a fralda suja. Sem falar que é super bonitinha e não ocupa tanto espaço. Mateus Araujo Feitosa

Realmente não fica nenhum cheirinho no quarto. Funciona muito bem! O tamanho é maior do que eu imaginava, mas amei o produto! Cabe umas 25 fraldas mais ou menos. Avaliação anônima na Amazon

Prática, funcional, não deixa cheiro. Facilita muito a vida para as trocas de fraldas. Recomendamos. Rodrigo Silva da Silva

Produto excelente, ajuda muito no controle de odor, e o design é super bonito. Bianca Oliveira

Produto perfeito! Vale cada centavo não passa cheiro nenhum além de ser uma gracinha a lixeira. Bruna

Pontos de atenção

A principal reclamação dos consumidores é que o odor das fraldas acumuladas escapa quando a lixeira é aberta para um novo descarte.

Propaganda enganosa. A lixeira libera odor ao colocar uma nova fralda suja. O cheiro volta completamente. Quando está completamente fechada, veda o cheiro, mas a cada troca de fraldas ela libera o odor. Débora T.

O design é bonito, mas não cumpre o que promete. Sempre sai o odor quando colocamos a fralda. Tiramos o lixo todos os dias e mesmo assim não resolve. Testamos por 2 semanas. Arliane

