Centenas de russos comparecem ao funeral de Navalny em Moscou

Centenas de russos compareceram nesta sexta-feira (1) à igreja de Moscou em que acontecerá o funeral do líder opositor Alexei Navalny, sob rigorosas medidas de segurança.

Diante do templo, ao sudeste de Moscou, uma grande fila foi formada. Várias pessoas estavam com flores e outras choravam. As forças de segurança instalaram barreiras na região.

