Caixão de Navalny chega à igreja de Moscou para o funeral

O caixão com o corpo do opositor russo Alexei Navalny chegou nesta sexta-feira à igreja de Moscou em que acontecerá o funeral, na presença de milhares de pessoas que se reuniram nas imediações do templo, anunciou a equipe do ativista.

Um dos colaboradores mais próximos de Navalny, Ivan Zhdanov, publicou no Telegram um vídeo que mostra vários homens retirando o caixão do carro funerário. "Será necessário tempo para preparar o funeral. A família vai entrar na igreja", disse.

bur/ybl/jvb/es/fp/aa

© Agence France-Presse