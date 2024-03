Brasil repudia 'massacre' em distribuição de ajudas em Gaza

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 MAR - O Brasil manifestou nesta sexta-feira (1º) sua "profunda consternação" frente ao ataque de tropas israelenses contra civis na Faixa de Gaza e criticou o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos disparos por arma de fogo, por forças israelenses, no dia de ontem, no norte da Faixa de Gaza, em local em que palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária", diz uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o Itamaraty, "trata-se de uma situação intolerável que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades".

"O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal. Cabe à comunidade internacional dar um basta para evitar novas atrocidades", afirma o comunicado, acrescentando que o "massacre" durante a distribuição de alimentos "vem a se somar às mais de 30 mil mortes de civis palestinos, das quais 12 mil são crianças, registradas desde o início do conflito".

"O Brasil reitera a absoluta urgência de um cessar-fogo e do efetivo ingresso em Gaza de ajuda humanitária, bem como a libertação de todos os reféns", aponta o Itamaraty, que divulgou o comunicado em meio a uma crise diplomática entre os governos de Brasília e Tel Aviv.

Também nesta sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, vão discutir a situação em Gaza à margem da cúpula da Celac. (ANSA).

