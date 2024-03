Biden anunciará envio de ajuda aérea dos EUA para Gaza, dizem autoridades norte-americanas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nesta sexta-feira sua intenção de ordenar um lançamento aéreo militar de ajuda humanitária em Gaza, disseram quatro autoridades norte-americanas à Reuters, falando sob a condição de anonimato.

As autoridades se recusaram a discutir o momento exato do esperado lançamento aéreo de ajuda dos EUA em Gaza, embora duas autoridades tenham dito que isso poderia acontecer nos próximos dias.

Pelo menos 576.000 pessoas na Faixa de Gaza -- um quarto da população do enclave -- estão a um passo da fome, de acordo com o Gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Um desastre humanitário está ocorrendo na Faixa de Gaza, especialmente no norte, após quase cinco meses de uma campanha aérea e terrestre israelense que arruinou áreas da faixa costeira lotada e a levou à beira da fome.

Com as pessoas comendo ração animal e até cactos para sobreviver, e com os médicos dizendo que as crianças estão morrendo nos hospitais devido à desnutrição e à desidratação, a ONU disse que enfrenta "obstáculos esmagadores" para conseguir ajuda.

David Deptula, general de três estrelas aposentado da Força Aérea dos EUA, que já comandou a zona de exclusão aérea sobre o norte do Iraque, disse que os lançamentos aéreos são algo que as Forças Armadas dos EUA podem executar com eficácia.

"É algo que está bem em linha de suas missões", disse Deptula à Reuters.

"Há muitos desafios... mas não há nada intransponível."

(Reportagem de Phil Stewart, Idrees Ali e Nandita Bose)