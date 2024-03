Ballardini assume comando do Sassuolo com a missão de evitar rebaixamento

O Sassuolo, antepenúltimo do Campeonato Italiano, contratou o técnico Davide Ballardini com o objetivo de alcançar a permanência na elite do futebol italiano, anunciou nesta sexta-feira (1º) o clube da região de Emilia-Romagna.

Depois de perder por 3 a 2 para o Empoli no domingo, o Sassuolo demitiu o treinador Alessio Dionisi. Na quarta-feira a equipe sofreu uma dura goleada diante do Napoli (6-1) em jogo adiado, naquela que foi a sua 16ª derrota no campeonato.

Ballardini, de 60 anos, comandou vários times na Itália, incluindo Cagliari e Lazio.

Seu último trabalho foi na Cremonese, na Serie B.

O Sassuolo, que atualmente é o 18º com 20 pontos (os mesmos do 19º Cagliari) joga no domingo contra o Verona (17º), adversário direto na luta pela permanência na Serie A.

td/fbx/bde/pm/aam/yr

© Agence France-Presse