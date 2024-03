Ataque com explosivos deixa quatro militares mortos e nove feridos no México

Pelo menos quatro militares morreram e nove ficaram feridos em um ataque com explosivos contra uma patrulha do Exército mexicano no estado de Michoacán (oeste), informou o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, nesta sexta-feira (1º).

A emboscada ocorreu em uma área rural do município de Aguililla, na quinta-feira, quando soldados tentavam localizar o acampamento de um grupo criminoso, afirmou López Obrador no mesmo dia em que o México abre campanha para as eleições presidenciais de 2 de junho.

"Na vegetação havia uma armadilha, um explosivo" que quando ativado causou a morte de um militar, enquanto outros três ficaram feridos, "mas não foi possível salvá-los", explicou López Obrador na sua habitual coletiva de imprensa.

Outros nove soldados sofreram ferimentos.

"É isso que o Exército, a Marinha, a Guarda Nacional têm que enfrentar", disse o presidente, respondendo às críticas da oposição, que exige uma linha dura contra os cartéis do narcotráfico.

López Obrador executa uma política que, segundo ele, prioriza o enfrentamento das causas da violência, como a pobreza, em vez da letalidade, sob o lema "abraços, não balas".

A confirmação do ataque ocorre no mesmo dia em que o México inicia a corrida presidencial com duas mulheres à frente da disputa: a líder de esquerda Claudia Sheinbaum e a opositora de centro-direita Xóchitl Gálvez, que transformou a segurança em um dos eixos de sua campanha.

