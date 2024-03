Arábia Saudita, única candidata a sediar Copa de 2034, lança sua campanha

A Arábia Saudita iniciou oficialmente nesta sexta-feira (1º) sua campanha para organizar a Copa do Mundo de 2034, o que é considerado um procedimento formal por ser a única candidata na disputa.

A Federação Saudita de Futebol (SAFF) apresentou o slogan da campanha, "Crescendo. Juntos" e seu logotipo, composto por laços multicoloridos intercalados que formam um "3" e um "4" [em alusão ao ano de 2034]. Isto é acompanhado por "imagens futebolísticas e símbolos culturais", explicou a SAFF em um comunicado.

A candidatura foi "possível devido à rápida transformação do país", avalia o presidente da SAFF, Yasser Al Misehal. O projeto faz parte da política de influência através do esporte que a Arábia Saudita prioriza dentro do seu plano "Visão 2030".

A Arábia Saudita é a única candidata a sediar a Copa do Mundo de 2034 desde a desistência do quarteto Argentina-Uruguai-Paraguai-Chile. Cada um dos três primeiros vai sediar uma partida da Copa do Mundo de 2030, que Espanha, Portugal e Marrocos vão organizar em conjunto.

A Austrália renunciou à sua candidatura para 2034 no dia 31 de outubro.

A oficialização da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034 deverá ocorrer no final deste ano de 2024.

