Ao menos 19 feridos por veículo que colidiu com pedestres na Polônia

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (1º) quando um veículo colidiu com outros carros e atingiu pedestres na cidade de Szczecin, no noroeste da Polônia, informaram as autoridades, descartando uma motivação terrorista.

"Entre os feridos há seis crianças. Duas pessoas feridas estão em estado crítico", disse o governador regional Adam Rudawski, acrescentando que o motorista foi detido depois de tentar fugir.

O porta-voz da polícia local, Pawel Pankau, afirmou que o motorista do veículo é um cidadão polonês de 33 anos, acrescentando: "Não foi um ato terrorista".

Segundo ele, "o homem ao volante de um Ford Focus colidiu com um grupo de pessoas que esperavam o transvia" em um importante cruzamento de Szczecin.

"As primeiras análises indicam que ele não estava sob efeito de álcool ou drogas", acrescentou Pankau.

Depoimentos citados pela imprensa polonesa indicaram que o motorista dirigia em alta velocidade, atropelando a multidão em uma passagem para pedestres.

Após passar pelo cruzamento e fugir com seu veículo, ele provocou uma colisão com outros três carros, cujos motoristas ficaram feridos.

