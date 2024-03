Algodão: Wilson Sons realiza primeira exportação da Bahia para o Egito

São Paulo, 1 - A Wilson Sons, maior operador de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, realizou o primeiro embarque de algodão produzido na Bahia para o Egito. A carga originária do município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do Estado, foi embarcada na quinta-feira (29) pelo terminal de contêineres do Porto de Salvador, o Tecon Salvador, unidade de negócios da empresa. Foram carregados 2.500 fardos da pluma, o equivalente a mais de 500 toneladas, com destino ao porto de Port Said West, no Canal de Suez, no Egito. O país abriu o mercado para o algodão em pluma do Brasil em janeiro do ano passado. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), de agosto de 2023 a janeiro de 2024, foram exportadas 5,36 mil toneladas da fibra para o destino. Segundo a Wilson Sons, o algodão do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) já é exportado pelo Tecon Salvador para destinos como Paquistão, Bangladesh, China, Indonésia, Vietnã e Turquia, principais mercados importadores da fibra brasileira.Desde 2023, o centro logístico de atendimento ao Tecon Salvador emite a certificação socioambiental para o algodão, uma exigência do mercado exportador. O selo faz parte do Programa Algodão Brasileiro Responsável para Terminais Retroportuários (ABR-Log), emitido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e pela Anea. A acomodação do algodão nos contêineres, chamada de estufagem, chancela a qualidade da preparação do produto. O diretor comercial do Tecon Salvador da Wilson Sons, Guilherme Dutra, disse que o processo garante o embarque sem avarias e livre de contaminação.