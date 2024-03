Açúcar bruto atinge mínima de dois meses, cacau retoma alta

NOVA YORK (Reuters) - Os futuros do açúcar bruto na ICE atingiram seu nível mais baixo em quase dois meses nesta sexta-feira, à medida que as preocupações com a oferta continuam a diminuir, enquanto o cacau retomou sua alta, embora tenha permanecido um pouco longe dos picos recordes recentes.

AÇÚCAR

* O contrato maio do açúcar bruto recuou 0,6 centavo, ou 2,8%, a 21,09 centavos de dólar por libra-peso, após atingir seu nível mais baixo desde o início de janeiro, a 20,96 centavos de dólar por libra-peso. O contrato de março expirou com queda de 6% na quinta-feira.

* Os revendedores disseram que o mercado renovou o foco nas exportações elevadas do maior produtor, o Brasil, e reduziu nos obstáculos logísticos.

* Também pesando, as safras de açúcar nos principais produtores, Índia e Tailândia, parecem melhores do que o esperado nas fases finais da colheita da cana-de-açúcar, disse Wilmar, trader de commodities com sede em Cingapura.

* O contrato maio do açúcar branco caiu 2%, para 602,60 dólares a tonelada.

CACAU

* O contrato maio do cacau em Londres ​subiu 138 libras, ou 2,7%, para 5.300 libras por tonelada, embora os preços tenham permanecido bem abaixo do recorde de 5.605 libras estabelecido na segunda-feira. O contrato perdeu 1% esta semana.

* O contrato maio cacau de Nova York subiu 4,6%, para 6.327 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O contrato maio do café robusta fechou em alta de 48 dólares, ou 1,6%, a 3.143 dólares a tonelada. O contrato ganhou 4% na semana.

* O contrato maio do café arábica caiu 0,6%, para 1,833 dólar por libra-peso.

(Reportagem de Maytaal Angel e Marcelo Teixeira)