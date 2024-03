++ Verstappen largará na pole position no GP do Bahrein ++

SÃO PAULO, 1 MAR (ANSA) - O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, largará na pole position no Grande Prêmio do Bahrein, que acontece neste sábado (2), no Circuito de Sakhir. (ANSA).

