Yellen faz elogios a Caputo por reformas implementadas na Argentina

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, elogiou as medidas tomadas na Argentina para estabilização econômica do país na reunião bilateral com Luis Caputo, o ministro da Economia do governo de Javier Milei.

Em declaração acompanhada pela imprensa, Yellen considerou que a administração Milei, que tomou posse em dezembro, já deu passos importantes em direção à recuperação da sustentabilidade fiscal, ajustando sua taxa de câmbio e combatendo a inflação.

Caputo, por sua vez, disse a Yellen que o novo governo argentino herdou uma situação econômica difícil, mas manifestou confiança de que as reformas que estão sendo implementadas serão bem-sucedidas, ainda que tenham um impacto duro no primeiro momento.

O ministro da Economia salientou que Milei foi muito honesto durante a campanha eleitoral em relação à agenda econômica. A população, frisou, entendeu e deu a Milei um mandato para levar à frente as reformas anunciadas.

Yellen disse que não há dúvida de que a transição na Argentina tem sido, e continuará sendo, difícil para a população. Ela acrescentou que será um desafio, porém é vital proteger as populações mais vulneráveis durante a transição.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos comentou ainda que vê potencial de cooperação entre os dois países em várias frentes em discussão nas reuniões de autoridades financeiras do G20, que acontecem nesta semana em São Paulo.