Vini Jr volta a Valência; Girona quer dar continuidade a sua reação

O Real Madrid visita o Valencia no sábado, na volta de Vinicius Junior a essa cidade depois dos insultos racistas que recebeu no ano passado, enquanto o Girona procura manter a sua reação na 27ª rodada de LaLiga.

O gigante da capital, líder isolado do campeonato espanhol, regressa no sábado ao estádio de Mestalla onde na última década só conseguiu duas vitórias em nove confrontos com os 'Che'.

A sua última visita, em maio do ano passado, terminou com uma derrota e a polêmica desencadeada pelos insultos racistas proferidos contra Vinicius, pelos quais estão sendo investigados três torcedores do Valencia, a quem o clube baniu para sempre.

O impulso inicial do jogador ao chamar os torcedores valencianos de racistas prejudicou o clube 'Che', que considerou esta generalização injusta e também sofreu o fechamento de um setor das arquibancadas durante três jogos.

A polêmica voltou à tona esta semana depois que o Valencia baniu do estádio a Netflix, que vem produzindo um documentário sobre o brasileiro.

O retorno de Vini Jr vai atrair as atenções neste jogo em que o Real Madrid busca os três pontos para consolidar a liderança antes de focar na Liga dos Campeões na próxima semana.

- Girona de olho na Champions -

Atrás do Real Madrid, o Girona (2º) vai tentar dar continuidade a sua reação em sua visita ao Mallorca (16º), que na quarta-feira se classificou para a final da Copa do Rei ao vencer nos pênaltis a Real Sociedad.

Após vencer na segunda-feira o Rayo Vallecano por 3 a 0 encerrando uma sequência negativa de três jogos sem vitória, incluindo duas derrotas, o time revelação da temporada tentará manter a reação para não se distanciar ainda mais do Real Madrid, que está seis pontos à frente.

O Girona, sem abrir mão de aprontar novas surpresas, reconhece agora abertamente que o seu objetivo é o de se manter nas posições que classificam para a Liga dos Campeões.

O Barcelona (3º) visitará o Athletic Bilbao com a esperança de continuar a diminuir a grande diferença de oito pontos que o separa do Real Madrid.

O Barça, que soma duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol e não perde há quatro jogos, está confiante em seguir neste caminho.

"Jogamos com mais concentração, intensidade e agressividade e paramos de cometer os erros que cometíamos. Estamos competindo melhor a cada jogo", disse Xavi após vencer o Getafe por 4 a 0 no sábado.

--- Programação da 27ª rodada de LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Celta Vigo - Almería

- Sábado:

(10h00) Sevilla - Real Sociedad

(12h15) Rayo Vallecano - Cádiz

(14h30) Getafe - Las Palmas

(17h00) Valencia - Real Madrid

- Domingo:

(10h00) Villarreal - Granada

(12h15) Atlético de Madrid - Betis

(14h30) Mallorca - Girona

(17h00) Athletic Bilbao - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Osasuna - Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 65 26 20 5 1 54 16 38

2. Girona 59 26 18 5 3 57 32 25

3. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

4. Atlético de Madrid 52 26 16 4 6 52 28 24

5. Athletic Bilbao 49 26 14 7 5 46 26 20

6. Betis 42 26 10 12 4 31 26 5

7. Real Sociedad 40 26 10 10 6 35 26 9

8. Las Palmas 36 26 10 6 10 26 26 0

9. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

10. Getafe 34 26 8 10 8 33 38 -5

11. Osasuna 33 26 9 6 11 30 37 -7

12. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

13. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

14. Rayo Vallecano 25 26 5 10 11 22 36 -14

15. Sevilla 24 26 5 9 12 30 38 -8

16. Mallorca 24 26 4 12 10 23 34 -11

17. Celta Vigo 21 26 4 9 13 29 39 -10

18. Cádiz 18 26 2 12 12 17 37 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 9 26 0 9 17 25 54 -29

