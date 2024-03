Vendas da Ambev durante Carnaval foram "fortes", diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas da Ambev durante o período do Carnaval no Brasil este ano foram "fortes", afirmou o presidente-executivo da maior cervejaria da América Latina, Jean Jereissati Neto, em conferência com analistas.

A companhia divulgou mais cedo queda de 11% no lucro líquido do quarto trimestre do ano passado sobre o mesmo período de 2022, em um resultado visto por analistas como "misto" e que incentivava uma queda de cerca de 6% nas ações da empresa às 14h03.

Jereissati Neto também afirmou que a Ambev tem "confiança" em sua capacidade de acelerar volumes de vendas em 2024, "especialmente no Brasil" e que a companhia vai "investir mais" em suas marcas neste ano.