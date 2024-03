Nove turistas canadenses são resgatados com insolação em ilha de Ubatuba

Do UOL, em São Paulo

Um grupo com nove turistas canadenses foi resgatado com insolação e desidratação na Ilha do Prumirim, em Ubatuba (SP).

O que aconteceu

Uma equipe foi acionada para atender a ocorrência na tarde de quarta-feira (28). Inicialmente, a suspeita era de que os turistas estavam com intoxicação alimentar. A informação é do Grupamento de Bombeiros Marítimo.

No local, os profissionais constataram que grupo estava desidratado e com insolação. Todos foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro da cidade.

Nenhuma vítima estava em estado grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e equipes da CCR RioSP também foram acionados.

O UOL procurou a Santa Casa de Ubatuba para ter informações sobre o estado de saúde dos turistas, mas não teve retorno. Se houver resposta, o texto será atualizado.