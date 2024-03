Turistas pulam de carro em movimento na Bahia para fugir de assaltantes

Um casal de turistas do Rio de Janeiro afirmam que pularam do próprio carro em movimento, em Maraú, no sul da Bahia, para fugir de assaltantes que haviam roubado o veículo. O caso aconteceu no último dia 24, mas o vídeo foi compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (29).

O que aconteceu

O casal aparece no vídeo machucado, em uma unidade de saúde, e conta que os dois foram abordados enquanto visitavam pontos turísticos na região. "Assaltaram a gente e nos colocaram violentamente dentro do carro, amarrados. Nos agrediram, batendo a arma na cabeça", diz a mulher.

Ela diz que está "toda arrebentada". "55 anos que moro no Rio, nunca me aconteceu isso. Toda arrebentada, quebrada, machucada. Tive uma vértebra quebrada".

Os dois pularam do carro em movimento quando foram desamarrados pelos dois assaltantes para que pudessem transferir uma quantia via pix. "Não tinha outra situação, a gente só tinha condição de pular do carro", conta a mulher.

"Meu marido pulou, depois me joguei do outro lado. Foi uma tortura. Eles levaram nossos pertences, mas a polícia recuperou. Mas é um absurdo um lugar tão lindo, um sonho de 20 anos que lutei para 'caramba'".

O casal foi levado ao Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, segundo a Polícia Militar. O carro roubado foi encontrado na BR-030, em Maraú. A Polícia Civil investiga o caso.