Torcedor espanhol detido por insultos racistas contra menina que usava uniforme de Vinícius Júnior

Um torcedor do Atlético de Madrid foi detido por proferir insultos racistas contra uma criança que usava um uniforme do atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, antes do clássico entre as equipes em 24 de setembro.

"O detido atacou a menor, que estava no colo de um parente, porque usava um uniforme de um jogador brasileiro da equipe rival", informou a polícia espanhola em um comunicado.

Ele "se aproximou da menina que usava uma camisa da equipe rival e começou a proferir insultos racistas e ameaças de morte", acrescenta a nota.

O incidente aconteceu em 24 de setembro, antes do clássico da sexta rodada do campeonato espanhol no estádio Metropolitano, que o Atlético de Madrid venceu por 3-1.

Em outubro, a tia da menina negra de 8 anos afirmou à rádio Cadena Ser que as duas foram vítimas de ofensas racistas por parte de torcedores do grupo Frente Atlético perto do estádio.

Ela disse que a menina foi agredida porque vestia um uniforme de Vini Jr, atacante do Real Madrid que se tornou foco da luta contra o racismo no futebol espanhol na temporada passada após sofrer insultos em alguns estádios.

A polícia afirmou que o detido "chegou a bater até duas vezes no braço do familiar que a segurava", antes da intervenção de outros torcedores, que impediram a continuidade da agressão.

O homem foi detido como "suposto responsável por crime de ódio".

O Ministério Público espanhol abriu uma investigação em outubro por possível crime de ódio, após uma denúncia de LaLiga.

O Real Madrid convidou a menina para assistir a partida seguinte do clube no campeonato espanhol, quando o time derrotou o Las Palmas por 2-0.

