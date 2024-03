Segura mais a make? Veja primers hidratantes que as consumidoras amam

O oitavo episódio do Lab da Beleza, apresentado pela maquiadora e fundadora do Liceu de Maquiagem Vanessa Rozan, testou uma opção de primer facial hidratante parecida com um produto gringo que viralizou no TikTok — e não tem no Brasil.

O primer viral é o Power Grip, da marca vegana e.l.f., também conhecido como primer cola, por conta do efeito que deixa na pele e que ajuda a fixar a maquiagem. Ele pode ser adquirido na modalidade de compra internacional, com pagamento de frete, na Amazon, parceira do UOL.

Com isso, Vanessa testou um produto à venda no Brasil com uma fórmula semelhante: o Primer Hydro Hero, da marca alemã Essence — que, por sua vez, não está disponível na Amazon no momento.

Veja a seguir como foi o teste feito pela expert em maquiagem. Separamos ainda uma lista com outros primers que, embora não tenham a mesma composição do produto testado, também prometem efeito hidratante e minimizam os poros.

Teste do primer cola: vale a pena?

Inicialmente, Vanessa Rozan indica aplicar uma pequena quantidade do Primer Hydro Hero, equivalente a uma ervilha. Ela recomenda aplicar o primer dando algumas batidinhas na pele ou depositando um pouco do produto e arrastando para diluir no rosto.

"A gente viu que ele já agiu. Como? Minimizando a aparência dos poros maiores e linhas de expressão mais finas. Dá esse efeito meio preenchedor. Já gostei dele", avalia a especialista.

Depois, ela testou o resultado da aplicação de uma base por cima do primer. "De fato, parece que a base adere mais e grudou mais", disse Vanessa.

Confira a seleção de primers com efeito hidratante para testar:

Deixa pele com textura mais uniforme.

Promete diminuir poros, rugas e linhas de expressão.

Prepara a pele para a aplicação da maquiagem.

Tem textura leve e fácil de espalhar.

Minimiza linhas finas e poros

Fórmula enriquecida com ácido hialurônico, proteína de arroz e vitamina E.

Ajuda a aumenta a duração da make na pele.

Com ácido hialurônico, ajuda a manter a hidratação da pele.

Contém extrato de trevo vermelho.

Controla a oleosidade.

Oferece acabamento aveludado.

Fórmula com vitaminas A,C e E, que ajuda a hidratar a pele.

Promete transformar o rosto em uma tela suave para aplicação da make.

Produto vegano e livre de crueldade animal.

Também contém ácido hialurônico.

Oferece acabamento natural.

É indicado para todos os tipos de pele.

Hidrata a pele.

Controla o brilho.

Reduz poros e linhas finas.

