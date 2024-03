Suzano mantém estimativa operacional de celulose praticamente estável para 2027

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano anunciou nesta quinta-feira que decidiu manter praticamente inalterada sua estimativa de desembolso total operacional em 2027 em 1.753 reais por tonelada, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia afirmou que a previsão decorre de uma expectativa de custo caixa de produção de celulose de 685 reais por tonelada, incluindo paradas para manutenção programadas, custos e despesas logísticas, com vendas e administrativas de 584 reais por tonelada e investimento em manutenção de 484 reais por tonelada.

As expectativas incluem uma operação a plena capacidade da Suzano e a nova fábrica de celulose da companhia no Mato Grosso do Sul, chamada pela empresa de Projeto Cerrado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)