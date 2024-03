Sessão formal de encerramento da MC13 é adiada para esta sexta-feira

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou que a Sessão Formal de Encerramento da Conferência Ministerial (MC13), realizada em Abu Dhabi, foi adiada para as 14h00, horário dos Emirados Árabes Unidos, da sexta-feira, 1º de março.

Na ocasião, a OMC declarou que a conferência de imprensa de encerramento com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, e o Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da MC13, será realizada após a Sessão de Encerramento, com horário exato a ser determinado.