Sem Parar: Gasolina comum em SP sobe 3% em fevereiro ante janeiro; etanol comum tem alta de 7%

O valor do litro da gasolina comum cresceu 3% em fevereiro em relação a janeiro, com o litro oscilando de R$ 5,40 para R$ 5,57. O tipo aditivada teve elevação ligeiramente menor, de 2%, variando de R$ 5,76 para R$ 5,90. Os dados são de pesquisa feita pelo Sem Parar e se referem a valores praticados no Estado de São Paulo.

O etanol foi o combustível que teve o maior aumento em fevereiro de 2024 no comparativo com janeiro, com alta de 7% no preço do litro, passando de R$ 3,17 para R$ 3,38 neste mês. Já a versão aditivada subiu 6%, indo de R$ 3,65 para R$ 3,86.

O diesel se manteve estável, com a versão comum ganhando 1%, mudando de R$ 5,82 para R$ 5,87. O diesel aditivado aumentou ainda menos, somando 0,4%, com o custo do litro indo de R$ 6,16 para R$ 6,18.

Comparando os preços medidos no período com os praticados em fevereiro de 2023, ambas as versões da gasolina apontam crescimento acima da inflação, com a comum subindo 13% e a versão aditivada, 11%. Já as versões do etanol caíram: o álcool comum encolheu 8%, enquanto o álcool aditivado recuou 5%.

A amostra verificou aproximadamente de 25,6 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo, durante os meses de fevereiro de 2023 e 2024.