Segundo dia da Investopia 2024 analisa as prioridades estratégicas para aumentar o crescimento econômico global

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O segundo dia de discussões da Investopia 2024 em Abu Dhabi, realizado nos dias 28 e 29 de fevereiro, discutiu as prioridades estratégicas para melhorar o crescimento econômico global e a sustentabilidade. Palestrantes e panelistas também abordaram tendências e oportunidades de investimento recentes e futuras em turismo, aviação, hotelaria, empresas familiares, saúde, tecnologia financeira e mercados de capitais.

No total, foram realizados oito painéis de discussão e mesas-redondas com a participação de investidores, autoridades governamentais de alto nível, empresas e empreendedores que buscavam explorar oportunidades de investimento na nova economia. Mais de 40 palestrantes, incluindo economistas, especialistas em investimentos e tomadores de decisão, compartilharam suas opiniões e perspectivas sobre o cenário global de investimentos.

A primeira sessão do segundo dia do Investopia, intitulada "Prioridades estratégicas em um cenário global em transformação: uma perspectiva de política", concentrou-se nas principais mudanças globais dos pontos de vista geopolítico, econômico e ambiental e em como essas mudanças afetam as prioridades de desenvolvimento dos países em todo o mundo.

O impacto das prioridades nacionais dos países sobre a cooperação no desenvolvimento econômico global e como os países podem trabalhar juntos para lidar com preocupações comuns, como o desafio energético, as mudanças climáticas e a segurança hídrica e alimentar, também foram abordados durante a sessão.

A importância de desenvolver políticas e legislação para enfrentar os desafios econômicos e oferecer incentivos fiscais para a prática de atividades econômicas e negócios foi destacada. A sessão também contou com um debate sobre a necessidade de contar com tecnologia e soluções digitais para desenvolver a infraestrutura de vários setores e acelerar a diversificação econômica por meio da expansão para novos setores econômicos.

A segunda sessão, intitulada "Cenário em evolução dos mercados de capitais públicos no Oriente Médio", explorou as oportunidades e os recursos disponíveis nos principais setores econômicos da região e a importância de direcionar o capital para essas oportunidades, o que, por sua vez, aumenta o desenvolvimento econômico da região.

Enquanto isso, a terceira sessão, intitulada "Hospitalidade desencadeada: Traçando Novos Caminhos no Investimento em Turismo" examinou a recuperação do turismo global após a pandemia de Covid-19 e destacou as tendências e transformações proeminentes no setor, incluindo o crescimento do turismo doméstico e sustentável. Analisou também como os investidores estão preparados para aproveitar a crescente demanda e as mudanças nas tendências e expectativas do turismo.

Uma mesa redonda em cooperação com a Eros Investment e com a 'Generative AI redefining the Investment Ecosystem' atraiu a participação de investidores, fundadores e gerentes de grandes empresas para analisar o potencial da inteligência artificial, como otimizar seus parâmetros para beneficiar os negócios e discutir as perspectivas das empresas que dependem dessas tecnologias avançadas.

Entre os principais palestrantes do segundo dia estavam Dumitru Alaiba, vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Econômico e Digitalização do Governo da Moldávia; Simon Coveney, ministro de Empresas, Comércio e Emprego da República da Irlanda; Simonas Satunas, vice-ministro de Relações Exteriores da Lituânia; Wale Edun, ministro das Finanças e ministro Coordenador da Economia da Nigéria; George Papanastasiou, ministro da Energia, Comércio e Indústria do Chipre; além de Aloki Batra, CEO da Five Hospitality e do The Pacha Group; Antonio Gonzalez, fundador e CEO do Sunset Hospitality Group; e Caroline Abramo, fundadora e CEO da Pana Low Carbon Economy (PLC).

O Investopia 2024 também lançou a segunda edição da iniciativa Future 100, uma iniciativa conjunta do Ministério da Economia e do Government Development & the Future Office, para promover empresas que operam nos setores econômicos do futuro. O evento serviu como uma plataforma ideal para que essas empresas se conectassem com investidores globais e aprendessem sobre as últimas tendências globais de investimento.

A terceira edição do Investopia foi realizada em parceria com a Mubadala Investment Company, ADQ, Crypto.com, Standard Chartered, Citibank, First Abu Dhabi Bank, Emirates Development Bank, a plataforma global de empreendedorismo e investimento SALT e a plataforma iConnections.