Rússia multa editor de jornal por "desacreditar o Exército"

MOSCOU (Reuters) - Autoridades russas multaram nesta quinta-feira o jornalista Sergei Sokolov, editor do jornal independente Novaya Gazeta, após detê-lo, por desacreditar o Exército, informou seu jornal.

Sokolov disse não concordar com a acusação.

O caso teve origem em um artigo publicado no Novaya Gazeta em dezembro de 2023, intitulado "Nobody's boys", sobre órfãos russos que assinaram contratos com o Exército para lutar na Ucrânia, informou o canal oficial do sistema judicial de Moscou no Telegram.

A Novaya Gazeta disse em uma reportagem online que Sokolov foi detido devido à cobertura do Exército russo em um artigo, mas não forneceu detalhes.

Um tribunal distrital em Moscou multou Sokolov em 30.000 rublos (327,88 dólares) nesta quinta-feira, após considerá-lo culpado de desacreditar as Forças Armadas russas, uma ofensa administrativa.

A agência de notícias russa Tass informou que Sokolov havia "postado material no canal Novaya Gazeta Telegram" que apresentava "sinais" descrédito verbal das ações do Exército.

A Novaya Gazeta é conhecida por suas investigações que, às vezes, têm como alvo o Kremlin, a política do governo e as principais autoridades.

Seu ex-editor-chefe, Dmitry Muratov, jornalista ganhador do prêmio Nobel, afastou-se em setembro para contestar sua designação pelas autoridades como "agente estrangeiro", rótulo que Moscou usa para pessoas que considera estarem trabalhando contra os interesses do Estado russo.

(Reportagem da Reuters)