Ricciardo surpreende e lidera 1º treino livre da F1 em 2024

SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - O australiano Daniel Ricciardo, da Racing Bulls (antiga AlphaTauri), foi o mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, que abre a temporada da categoria.

Com pneus macios, Ricciardo anotou um tempo de 1m32s869, ainda distante da melhor marca registrada na pré-temporada no mesmo circuito: 1m29s921, de Carlos Sainz, da Ferrari.

Além disso, o TL1 foi realizado de dia, enquanto a classificação e o GP do Bahrein acontecem no anoitecer, com condições de pista diferentes.

De qualquer maneira, o resultado reforça o otimismo com o desempenho da Racing Bulls em 2024, enquanto Ricciardo sonha com um retorno à Red Bull no ano que vem.

O australiano foi seguido pelos dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, enquanto seu companheiro na RB, Yuki Tsunoda, terminou em quarto. Todos eles usaram pneus macios.

Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em quinto, enquanto o tricampeão Max Verstappen (Red Bull), favorito ao título, teve uma discreta sexta colocação, porém utilizou pneus médios em sua melhor volta, assim como o espanhol.

Ainda completam o top 10 George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) e Valtteri Bottas (Kick Sauber). Desses quatro, apenas o finlandês usou pneus macios.

Já Sainz, em sua última temporada pela Ferrari, foi o 11º.

