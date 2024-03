Testamos caixa de som 'gigante' do Alok: som poderoso para música e karaokê

Enquanto testava a caixa de som WAAW Infinite 200, assinada pelo produtor musical Alok, eu me perguntava: "em qual contexto usaria algo tão grande?". Pois é: antes de sequer ser ligado, ela já despertava dúvidas e, por que não, curiosidade.

Ela é um modelo avançado de uma linha de caixas de som assinadas pelo DJ, famosíssimo no universo da música eletrônica. Confira a seguir as minhas percepções após testá-la.

O que gostei

Qualidade sonora: A construção da Infinite 200 utiliza quatro alto-falantes: dois tweeters e dois full-range. Ainda que não haja um subwoofer para reproduzir exclusivamente os sons graves, a caixa emite um som cristalino e definido, mesmo em volumes mais altos.

E engana-se quem pensa que ela só vai bem com estilos que têm batidas marcadas: ela foi testada até mesmo com música clássica e não desapontou. E quem sentir falta de um grave mais pronunciado pode ativar a opção Power Bass, que reforça essas frequências.

Conexões: A Infinite 200 me surpreendeu nesse quesito. Além de parear dispositivos via Bluetooth, reproduzir músicas via pendrive plugado na entrada USB e ter uma conexão de 3,5 mm, a Infinite 200 tem entrada para guitarra e violão elétrico e também para microfone.

Ou seja, se a ideia é fazer um pequeno show, ela também dará conta.

Outra função interessante é a possibilidade de parear duas caixas dessas para criar um efeito estéreo.

Com saídas para conectar microfone e guitarra, caixa de som pode ser usado para um pequeno show Imagem: Rodrigo Lara

Visual: Confesso que esperava um aparelho mais chamativo, mas o visual da Infinite 200 pode até mesmo ser considerado discreto. Com a maior parte do seu corpo em preto e detalhes em verde-limão, ela pode ficar em um canto da sala sem destoar muito do ambiente.

A situação muda com ela ligada: cada um dos alto-falantes full range é circundado por leds, formando dois círculos capazes de reproduzir diversos efeitos. Para quem não é fã de luzes, é bom deixar claro que a iluminação do modelo pode ser desligada completamente.

Pontos de atenção

Tamanho e peso: Esse provavelmente é o principal impeditivo para alguém ter a Infinite 200. Ela tem 55,5 cm de altura, 27 cm de largura e 28,5 cm de profundidade, pesando 8,75 kg. A alça de transporte ajuda, mas é bom se planejar bem antes de transportá-la.

Infinite 200 é uma caixa de som que deve ocupar um bom espaço em sua casa Imagem: Rodrigo Lara

Proteção limitada contra água: A Infinite 200 tem certificação IPX4, o que faz dela resistente a respingos. Isso significa que você pode deixá-la perto de uma piscina ou até guardá-la com tranquilidade caso esteja em um local aberto e comece a chover, mas não pode ir além disso, uma vez que ela não resiste à submersão.

Conexões para recarga: A caixa conta com uma bateria de 4.400 mAh, o que, segundo a fabricante, garante até 12 horas de música. Em um uso mais prolongado, é provável que ela fique conectada à tomada. E aí vem a crítica: ela possui apenas uma conexão USB para recarregar aparelhos.

Considerando o tamanho da caixa, ela poderia facilmente servir como uma espécie de "hub" de carregamento, mas isso não é possível.

Ausência de aplicativo: Outro ponto que a Infinite 200 deixa a desejar é na ausência de qualquer tipo de aplicativo para controlar aspectos como a equalização de som. Na mesma faixa de preço que ela, há modelos que contam com essa função, como é o caso da JBL PartyBox 110 e da LG Xboom Partybox XL5, para citar dois exemplos.

Para quem é esta caixa de som?

Primeiramente, para quem tem espaço em casa. Essa caixa é mais voltada para pessoas que participam frequentemente de eventos sociais ou, ainda, se reúnem com amigos para tocar algum instrumento ou cantar.

Para simplesmente ouvir som em casa, ela é um caso de "matar uma formiga com uma bomba atômica", uma vez que há opções mais compactas, baratas e igualmente eficientes.

Ficha técnica

Dimensões: 55,5 cm x 27 cm x 28,5 cm (AxLxP)

55,5 cm x 27 cm x 28,5 cm (AxLxP) Peso: 8,75 kg

8,75 kg Alto-falantes: dois woofers full-range e dois tweeters

dois woofers full-range e dois tweeters Potência: 160W

160W Bateria: 4.400 mAh, com 12 horas de autonomia e 3h de carregamento

4.400 mAh, com 12 horas de autonomia e 3h de carregamento Conexões: Bluetooth 5.0, entrada e saída 3,5 mm, entrada P10 para violão elétrico/guitarra, entrada P10 para microfone, conexão USB

Bluetooth 5.0, entrada e saída 3,5 mm, entrada P10 para violão elétrico/guitarra, entrada P10 para microfone, conexão USB Proteção contra água: sim, IPX4 (resiste a respingos)

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).