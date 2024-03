Resultado de check-up diz que Biden 'está em forma' aos 81 anos

NOVA YORK, 29 FEV (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou na última quarta-feira (28) seu check-up anual e está "em forma para cumprir suas funções, sem mudanças significativas em sua saúde.

A afirmação foi dita pelo médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, depois da série de exames feita antes das eleições de novembro.

Segundo o especialista, o democrata "se mantém em forma para cumprir suas funções e executa plenamente todas as suas responsabilidades, sem isenções, nem adaptações".

O'Connor explicou ainda que a única novidade em relação à saúde do presidente americano foi ele ter utilizado uma máquina para manter as vias respiratórias desobstruídas à noite e reduzir as paralisações do sono, além de ter realizado um procedimento dentário de urgência.

O comunicado oficial também destaca que Biden tem uma série de problemas físicos menores, incluindo uma rigidez ao andar por causa do desgaste de sua coluna vertebral. No entanto, o resultado do check-up não apresentou mudanças significativas em relação ao ano passado.

Aos 81 anos, Biden, que tem visto suas condições físicas e mentais no centro de discussões da atual campanha eleitoral à presidência, compareceu ao hospital Walter Reed de Washington para seu check-up anual.

Seus adversários, os postulantes à nomeação do Partido Republicano Donald Trump e Nikki Haley, têm apontado gafes suas, com trocas de nomes de autoridades e informações, como indícios de incapacidade para exercer a função.

"Eles acham que eu pareço jovem demais", brincou o presidente durante uma mesa redonda sobre segurança pública na Casa Branca.

"Não há nada diferente dos resultados do ano passado. Está tudo ótimo", concluiu. (ANSA).

