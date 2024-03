Reformas agrícolas da OMC são cruciais para atender às metas de segurança alimentar, clima e biodiversidade, diz ministro australiano

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) - As reformas do comércio agrícola na Organização Mundial do Comércio (OMC) são essenciais para atender às metas globais de segurança alimentar, clima e biodiversidade, disse Don Farrell, ministro do Comércio e Turismo da Austrália, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

"A reforma agrícola é importante para a Austrália. Acreditamos que o comércio livre e justo na agricultura ajuda a tirar as pessoas da pobreza em todo o mundo", disse o ministro Farrell, que lidera a delegação australiana na 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13) em Abu Dhabi.

Em uma entrevista à WAM na conferência em andamento, ele sugeriu encontrar uma maneira de avançar na agricultura que reforce a segurança alimentar de longo prazo para os mais vulneráveis. "Na opinião da Austrália, não será possível atingir as metas globais de segurança alimentar, clima e biodiversidade sem progredir na reforma do comércio agrícola, incluindo subsídios prejudiciais ao meio ambiente."

Experiência na MC13

Falando sobre suas experiências ao participar da MC13 em Abu Dhabi, Farrell comentou que os Emirados Árabes Unidos foram simplesmente fantásticos. "Abu Dhabi é uma cidade linda, e os Emirados Árabes Unidos são um país lindo. Portanto, estou muito animado por estar aqui", acrescentou.

Como os Emirados Árabes Unidos e a Austrália concordaram em dezembro passado em iniciar negociações sobre o Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) para aumentar os fluxos de comércio e investimento entre os dois países, "pretendemos fazer progressos [nesse sentido]", disse o ministro.

Farrell expressou esperança de que o CEPA possa ser assinado este ano. "Um acordo comercial com os Emirados Árabes Unidos fortalecerá nosso relacionamento com um de nossos mais importantes parceiros comerciais e de investimentos no Oriente Médio. Essa é uma oportunidade de aprofundar nossa cooperação para enfrentar os desafios econômicos globais e nossa ambição compartilhada de fazer a transição para o net zero."

Outras prioridades na MC13

Na MC13, a Austrália espera o progresso nas negociações sobre o procedimento de solução de controvérsias, subsídios à pesca e renovação da moratória sobre a imposição de tarifas alfandegárias sobre transmissões eletrônicas, afirmou o ministro Farrell. "Apoiamos muito o livre comércio. Somos uma nação insular e nossa prosperidade depende do aumento do comércio justo em todo o mundo."

Sobre as negociações do procedimento de solução de controvérsias, ele disse: "Não desistimos da perspectiva de progredir. Do ponto de vista da Austrália, faremos muita pressão para obter um processo de apelação e acreditamos que o sistema funciona melhor quando há um processo de apelação como parte das regras da OMC."

Com relação aos subsídios à pesca, ele ressaltou que houve algum progresso na MC12 e que mais progressos poderiam ser feitos em Abu Dhabi.

Farrell saudou ainda a adesão de Timor-Leste e Comores à OMC, que foi anunciada oficialmente no primeiro dia da MC13.

O Timor-Leste é um parceiro regional próximo e sua adesão à OMC tem o potencial de contribuir muito para a sustentabilidade econômica, a diversificação e o crescimento do setor privado do país por meio de uma maior integração à economia regional e global, disse ele.

Cerca de 164 nações e blocos comerciais estão participando da Conferência Ministerial, o principal órgão de tomada de decisões da OMC, que se reúne normalmente a cada dois anos.