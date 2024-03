Putin promete pelo menos US$110 bi em apoio estatal conforme eleição se aproxima

Por Vladimir Soldatkin, Darya Korsunskaya e Alexander Marrow

MOSCOU, 29 Fev (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta quinta-feira pelo menos 110 bilhões de dólares em apoio extra do Estado, como subsídios fiscais para famílias com filhos e fundos adicionais para regiões com baixas taxas de natalidade, antes de uma eleição que ele quase certamente vencerá.

As promessas pré-eleitorais, com áreas de gastos que variam de pagamentos sociais a infraestrutura pesada, devem custar à Rússia mais de 10 trilhões de rublos (109,9 bilhões de dólares) nos próximos seis anos, de acordo com cálculos iniciais da Reuters.

As preocupações demográficas têm atormentado as autoridades russas há muitos anos. No início deste mês, Putin pediu às famílias russas que gerassem pelo menos dois filhos para a sobrevivência étnica da nação, e três ou mais para que ela se desenvolvesse e prosperasse.

Putin, de 71 anos, dirigindo-se a parlamentares e outros membros da elite do país, disse que pelo menos 75 bilhões de rublos seriam alocados para regiões com taxas de natalidade abaixo da média até 2030 e propôs a prorrogação dos programas preferenciais de hipoteca e capital de maternidade até 2030.

"É necessário um trabalho constante com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias com filhos e apoiar a taxa de natalidade", disse Putin, anunciando o lançamento de um novo projeto nacional chamado "Família".

A promessa mais cara foi de 4,5 trilhões de rublos para a modernização da infraestrutura pública e 1 trilhão de rublos para construir, reparar e equipar hospitais.

Putin prometeu outros 700 bilhões de rublos para criar plataformas digitais nos principais setores econômicos, 400 bilhões de rublos para reformar escolas e jardins de infância, 360 bilhões de rublos para parques e espaços públicos e 250 bilhões de rublos para modernizar a infraestrutura aeroportuária.

Os custos para subsidiar hipotecas e subsídios fiscais para famílias ainda não puderam ser determinados. A vice-primeira-ministra Tatiana Golikova disse que os programas de capital para maternidade custariam mais 600 bilhões de rublos até 2030.

A pobreza continua sendo um problema grave, disse Putin, afetando diretamente 9% da população e com a taxa entre as famílias numerosas acima de 30%. A meta é que essas taxas caiam para menos de 7% e 12%, respectivamente, até 2030, disse ele.

Putin frequentemente faz promessas pré-eleitorais, prometendo mais fundos para grupos como aposentados, veteranos e famílias, o que os analistas veem como uma forma de ele reforçar seu apoio.