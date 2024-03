Putin ameaça Ocidente em discurso à nação

MOSCOU, 29 FEV (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pronunciou nesta quinta-feira (29) seu discurso à nação e fez ameaças ao Ocidente, após o mandatário da França, Emmanuel Macron, ter ventilado a hipótese de enviar tropas à Ucrânia.

"Começaram a falar sobre a possibilidade de mandar contingentes militares da Otan à Ucrânia. Vamos lembrar o destino daqueles que, no passado, enviaram seus contingentes a nosso país. Agora as consequências seriam muito mais trágicas", disse Putin diante do Parlamento.

"Tudo aquilo que o Ocidente está cogitando levaria à ameaça de um conflito com armas nucleares e, portanto, à aniquilação da civilização", acrescentou.

Além disso, o líder do Kremlin acusou os países ocidentais de tentarem "arrastar" a Rússia para uma "corrida armamentista", buscando "repetir o truque usado nos anos 1980 com a União Soviética".

"Tentaram combater a Rússia no passado, mas agora as consequências seriam péssimas", salientou o presidente, acrescentando, por outro lado, que é "bobagem" dizer que Moscou quer atacar a Europa.

Durante o discurso à nação, o presidente também prometeu que a Rússia será "uma das quatro maiores potências econômicas do mundo" e revelou a intenção de construir uma "nova arquitetura financeira global" com "países amigos", o que seria uma forma de reduzir o impacto das sanções ocidentais. (ANSA).

