Príncipe William denuncia 'aumento do antissemitismo' em visita a sinagoga

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, condenou, nesta quinta-feira (29), em visita a uma sinagoga de Londres, "o aumento do antissemitismo" no Reino Unido desde o início do conflito entre Israel e Hamas.

O príncipe de Gales se reuniu com representantes de estudantes judeus britânicos na sinagoga Western Marble Arch, no centro de Londres, que relataram "um clima de medo" em alguns campi universitários desde o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

William compareceu ao local sem sua esposa, Kate Middleton, que se recupera de uma cirurgia na região abdominal a que foi submetida em meados de janeiro.

"Ouvindo suas vivências, tanto Kate como eu estamos extremamente preocupados com o aumento do antissemitismo do qual vocês têm falado tão eloquentemente", disse, afirmando que "sente muito" que os jovens tenham "passado por isso", o que, segundo ele, "não deveria acontecer".

O príncipe herdeiro também conversou com um sobrevivente do Holocausto, Renne Salt, de 94 anos.

Desde o início do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas, houve um aumento acentuado no número de atos antissemitas e islamofóbicos no Reino Unido.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou que o Community Security Trust, cujo objetivo é proteger a comunidade judaica, receberá 54 milhões de libras (338 milhões de reais na cotação atual) adicionais para proteger escolas ou sinagogas nos próximos quatro anos.

Na semana passada, William pediu "o fim dos combates o mais rápido possível" para o conflito entre Israel e Hamas, declarando que já houve "mortes demais" e afastando-se da habitual discrição da família real.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando comandos do Hamas atacaram o sul de Israel, deixando 1.160 mortos, principalmente civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou mais de 30.000 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

A visita de William à sinagoga ocorreu dois dias depois de não ter comparecido ao Castelo de Windsor para uma cerimônia em homenagem ao seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, por "razões pessoais", segundo um comunicado oficial.

A nota informou ainda que Kate está em bom estado de saúde.

O príncipe tem estado ocupado nos últimos dias assumindo o cargo de representante máximo da realeza britânica, juntamente com a rainha Camilla, devido à doença do rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer, e à ausência de sua esposa, após sua operação abdominal.

