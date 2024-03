Primeiro-ministro do Japão enfrenta comitê de ética, com popularidade e orçamento em risco

Por Sakura Murakami

TÓQUIO (Reuters) - Fumio Kishida tornou-se, na quinta-feira, o primeiro primeiro-ministro japonês em exercício a comparecer perante um comitê de ética parlamentar, na tentativa de esclarecer um escândalo de financiamento que prejudicou sua popularidade e pode atrasar o orçamento do próximo ano.

O comparecimento de Kishida ocorreu depois de semanas de disputas entre a oposição e o Partido Liberal Democrático (PLD), que está no poder, sobre os aspectos técnicos de como realizar as audiências, que investigarão como algumas facções do PLD não informaram centenas de milhões de ienes provenientes de festas para arrecadação de fundos.

A oposição havia exigido uma audiência pública completa que incluiria cinco membros importantes envolvidos no escândalo. O PLD defendeu a realização de uma sessão fechada.

"Como líder do PLD, peço desculpas de coração por essa questão de arrecadação de fundos ter levantado suspeitas e causado desconfiança na política entre as pessoas", disse Kishida no discurso de abertura.

Kishida não está diretamente envolvido no escândalo, mas disse durante o interrogatório que não organizaria mais nenhuma festa para arrecadação de fundos durante seu mandato como primeiro-ministro.

Ele também pediu um sistema jurídico que responsabilize tanto os contadores quanto os legisladores por suas finanças.

O apoio a Kishida e ao seu partido governista caiu para seu ponto mais baixo desde que Kishida assumiu o posto em 2021, com a aprovação do primeiro-ministro pendurada em 25% e o apoio ao PLD em cerca de 30%, de acordo com uma pesquisa da NHK no início de fevereiro.

As negociações sobre a audiência também ameaçaram atrasar o orçamento fiscal de 2024, que Kishida espera aprovar na câmara baixa até 2 de março para garantir os 30 dias necessários para que um orçamento seja adotado automaticamente antes do início do ano fiscal em abril.

"Não podemos ter uma situação em que o orçamento não seja adotado de acordo com o planejado", disse Kishida na audiência do comitê.

O fracasso em entregar o orçamento sem problemas seria outro golpe para Kishida, já que ele tenta angariar apoio antes da disputa pela liderança do PLD em setembro, disse Tobias Harris, especialista em política japonesa do German Marshall Fund, em uma nota.

"Se Kishida quiser sobreviver para lutar por outro mandato em setembro, ele terá que fazer uma demonstração convincente de limpeza da casa, acabar com o escândalo e esperar que boas notícias econômicas e algumas conquistas diplomáticas -- uma visita de Estado a Washington em abril, por exemplo -- permitam que ele defenda sua liderança novamente", disse ele.