Presidente dos Emirados Árabes Unidos homenageia o Comitê Superior de Supervisão da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, concedeu ao xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, a Ordem da União, e concedeu aos membros do comitê, outros ministros e altos funcionários a Ordem de Zayed II de Primeira Classe, em reconhecimento à conquista fundamental do comitê na remoção dos Emirados Árabes Unidos da lista de "Jurisdições sob Monitoramento Aumentado" da FATF. A FATF é uma organização internacional dedicada ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Durante a reunião em Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, na presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o líder emirático parabenizou os membros do comitê pelo sucesso e expressou sua gratidão pelos esforços significativos que contribuíram para alcançar esse marco.

A decisão melhora a reputação global do país, fortalece a confiança em seu sistema financeiro e na estrutura nacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e atende aos seus planos estratégicos de estabelecer parcerias comerciais e econômicas com outros países do mundo. O presidente dos Emirados afirmou também que a conquista é o ponto culminante dos esforços de muitas entidades para desenvolver os planos nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, elogiando o papel e a cooperação das equipes dos ministérios, das agências governamentais federais e locais e do setor privado, que contribuíram para atingir os objetivos nacionais nessa área.

Mohamed bin Zayed destacou ainda que os EAU estão comprometidos em aumentar sua competitividade e se estabelecer como um centro financeiro de primeira linha e um destino preferencial para negócios e investimentos, e que, como membro responsável da comunidade internacional, os EAU combatem firmemente a lavagem de dinheiro e trabalham ativamente para eliminar os canais de financiamento do terrorismo.

O líder emirático acrescentou que os EAU continuarão a trabalhar em cooperação com seus parceiros e entidades interessadas em todo o mundo para combater o crime financeiro e apoiar as melhores práticas nesse sentido, para aprimorar o sistema financeiro e comercial global e atender a interesses comuns.

Por sua vez, os funcionários expressaram orgulho pelo reconhecimento que receberam, manifestando apreço e afirmando seu compromisso contínuo de servir à nação e melhorar sua posição no cenário internacional.