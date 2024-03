Presidente dos Emirados Árabes Unidos estabelece iniciativa para lidar com a escassez global de água

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Sob as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Mohamed bin Zayed Water Initiative foi lançada nesta quinta-feira para enfrentar o desafio urgente da escassez de água em todo o mundo.

A medida tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a gravidade da crise de escassez de água e acelerar o ritmo da inovação tecnológica para enfrentar os desafios que ela representa. Um outro objetivo é expandir o escopo da cooperação internacional para enfrentar a crise e impulsionar o investimento para o benefício das gerações atuais e futuras.

A iniciativa será presidida pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, e vice-presidida por Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos.

Os membros da diretoria incluem Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro de Investimentos; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra para a Mudança Climática e Meio Ambiente; Maryam bint Mohammed Saeed Hareb Al Mehairi Mariam bint Mohammed Almheiri, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial; Faisal Abdulaziz Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada; Abdulla Ahmed Balala, ministro-assistente de Assuntos de Energia e Sustentabilidade do Ministério das Relações Exteriores; David Scott, assessor do presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; e Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates.