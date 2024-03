PF prende suspeito de abusar da prima de 9 anos no RJ e vender imagens

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (29) um homem de 37 anos por suspeita de cometer abusos sexuais contra a prima, de 9 anos, na cidade de Mangaratiba (RJ).

O que aconteceu

Homem gravava abusos cometidos contra a menina e vendia as imagens na internet. As investigações, que tiveram o apoio da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), começaram após vídeos dos abusos serem encontrados em páginas da deep web.

Policiais federais identificaram "rastros dos arquivos". A partir disso, foi possível identificar o suspeito e localizar a residência onde os crimes eram gravados, informou a comunicação da PF no Rio de Janeiro.

Policiais encontraram acessórios sexuais usados nos vídeos. Os agentes também acharam, em posse do homem, as imagens dos abusos cometidos, o que gerou sua prisão em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil. Os itens foram achados durante o cumprimento do mandado de prisão temporária contra o suspeito, expedido pelo Plantão da Justiça Federal do estado.

Criança foi resgatada pelos agentes. Não foram passadas informações sobre as medidas tomadas para a proteção e cuidado da menina.

Preso foi levado à delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis (RJ). Depois, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado para ficar à disposição da Justiça. Como o nome do preso não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para a manifestação.

Investigações prosseguem. As apurações visam a identificação dos compradores das imagens e de outros envolvidos que possam ter colaborado com as práticas criminosas.