Petróleo recua e demanda segue preocupando mercado

Os preços do petróleo recuaram ligeiramente nesta quinta-feira (29), com um mercado ainda preocupado com o nível da demanda e o impacto de políticas monetárias agressivas.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril encerrou muito perto da estabilidade (-0,07%), a 83,62 dólares.

O barril de petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo prazo, perdeu 0,35%, a 78,26 dólares.

Segundo Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown, o aumento maior do que o esperado nas reservas de petróleo dos Estados Unidos colocou o ouro negro sob pressão.

De acordo com a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês), as reservas comerciais de petróleo não refinado aumentaram em 4,2 milhões de barris na semana passada, enquanto os analistas não esperavam um aumento superior a 3,7 milhões.

Por outro lado, as entregas de produtos refinados para o mercado americano, consideradas como indicadores da demanda, continuam 3% inferiores ao nível do ano passado no mesmo período.

Os preços se recuperaram um pouco após a publicação do índice de preços PCE dos Estados Unidos, que mostrou uma desaceleração anual da inflação e uma pequena queda no consumo.

