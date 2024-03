Petróleo cai com peso dos dados de inflação dos EUA e aumento da produção da Opep

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira com peso de dados de inflação dos Estados Unidos que sugeriram um abrandamento da maior economia do mundo, o que poderia enfraquecer a demanda por petróleo, e com um aumento da produção da Opep.

O petróleo Brent para entrega em abril fechou a 83,62 dólares o barril, uma queda de 0,06 dólar. O petróleo dos EUA fechou a 78,26 dólares o barril, queda de 0,28 dólar.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, mostrou uma inflação de janeiro em linha com as expectativas dos economistas, mantendo expectativas do mercado para um corte nas taxas de juros em junho.

"Os dados econômicos, que são mistos, estão ajudando a defender cortes nas taxas de juros para o Fed, o que apoia a procura de petróleo", disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC.

"Ao mesmo tempo, esses cortes ocorrerão porque a economia está a abrandar e isso tem impacto na procura de petróleo."

Uma pesquisa da Reuters mostrou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) produziu 26,42 milhões de barris por dia (bpd) este mês, um aumento de 90 mil bpd em relação a janeiro, apontou a pesquisa. A produção da Líbia aumentou mês a mês em 150 mil bpd.

