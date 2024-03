Parque de Aventura de Fujairah abre oficialmente para visitantes

FUJAIRAH, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) - O Centro de Aventuras de Fujairah anunciou a abertura do Parque de Aventura de Fujairah na quinta-feira, sob as diretrizes do xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro do emirado. O parque busca se tornar um destino turístico de primeira linha, atendendo a entusiastas de aventura e amantes de esportes de Fujairah, dos outros emirados e de outros países. A cerimônia de inauguração contou com a presença de figuras proeminentes.

De acordo com Amr Zein El Din, diretor do Centro, o parque acrescenta um toque vibrante à variedade de entretenimento, esportes e atrações turísticas de Fujairah. Isso o posiciona de forma única no mapa do turismo regional e global.

Sendo o primeiro e mais importante parque de aventura especializado nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio, ele atrai tanto os caçadores de emoções quanto os amantes de atividades. Um refúgio supervisionado para os entusiastas se entregarem às suas atividades favoritas, o parque já começou a receber visitantes nesta quinta-feira (29/02) sob a orientação de profissionais experientes.

Entre as experiências, está a inauguração de uma inovadora pista de tirolesa de um quilômetro, estabelecendo um novo padrão no Oriente Médio. Essa atração inovadora oferece um passeio emocionante multifacetado com tecnologias de ponta e equipamentos de segurança de primeira linha, a tornando um destaque na região.

O evento também apresentou o mais alto balanço gigante da região, com 22 metros de altura. Além disso, os visitantes experimentaram atividades como caiaque, arco e flecha, queda livre e outras atrações, estabelecendo o parque de aventuras como um destaque importante no mapa turístico dos Emirados Árabes Unidos e de toda a região.