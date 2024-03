Oposição russa se mobiliza em apoio a manifestante pró-Navalny que está detido

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Uma pessoa se aproximou de manifestante russo e apertou sua mão, agradecendo-o por sua coragem. Outra se dirigiu às lojas para comprar produtos de higiene, alimentos e livros para levar para ele na detenção.

Andrei Vyazov foi preso em 16 de fevereiro na cidade de Krasnodar, no sul do país, um dos mais de 400 manifestantes detidos em eventos em toda a Rússia em memória de Alexei Navalny, o crítico mais feroz do Kremlin que morreu este mês em uma colônia penal no Ártico.

Apesar de a máquina do Estado trabalhar para eliminar qualquer sinal de dissidência em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia e, mais recentemente, à morte na prisão do líder dissidente Navalny, sinais de oposição ainda são esboçados.

"Todos nós temos medo, mas agora é o momento em que somos solidários uns com os outros", disse Anastasia Panchenko, ex-membro da equipe de Navalny em Krasnodar, que agora vive em Tbilisi, na Geórgia. "As pessoas estão prontas para ajudar, não importa o que aconteça."

O Ministério do Interior da Rússia não respondeu imediatamente às perguntas sobre as prisões desde a morte de Navalny.

As autoridades russas consideram Navalny e seus apoiadores como extremistas com ligações com a agência de inteligência da CIA que estão tentando desestabilizar a Rússia. Elas proibiram seu movimento, forçando muitos de seus seguidores a fugir para o exterior.

A prisão de Vyazov motivou pequenos atos de bondade da comunidade ativista de Krasnodar, alguns dos quais foram presos ao longo dos anos.

Embora nunca o tenha conhecido, quando Panchencko soube das ações de Vyazov, ela começou a coletar dinheiro no Telegram para enviar à família dele enquanto ele cumpre a sentença de 14 dias.

"Andrei é o único provedor da família, com uma avó que não pode andar depois de uma operação séria e uma mãe idosa sob seus cuidados", disse ela à Reuters.

Em poucos dias, o fundo arrecadou mais de 150.000 rublos (1.610 dólares), cerca de três vezes o salário médio mensal em Krasnodar. Mais de 200 pessoas doaram para o fundo, disse Panchenko, incluindo muitas que ainda vivem na Rússia.

Embora seus índices de aprovação tenham sido ofuscados pelos do presidente Vladimir Putin, Navalny ofereceu a alguns russos urbanos e instruídos uma alternativa ao líder veterano.

Mas a oposição russa está fraca e fragmentada enquanto Putin se prepara para uma eleição em março que os grupos de oposição chamam de "unção" que o manterá no poder até pelo menos 2030.