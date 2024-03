Nova York concede contratos eólicos offshore para Equinor e Orsted

(Reuters) - Autoridades de Nova York concederam nesta quinta-feira contratos condicionais para comprar eletricidade de dois projetos eólicos offshore propostos no âmbito de um programa destinado a apoiar a indústria em apuros e manter as ambiciosas metas de energia limpa do Estado no curso.

O Estado disse que selecionou o projeto Empire Wind 1 da norueguesa Equinor e a instalação Sunrise Wind que está sendo desenvolvida pela dinamarquesa Orsted e a fornecedora de energia norte-americana Eversource.

Depois de concluídos, os projetos produzirão eletricidade suficiente para abastecer 1 milhão de residências, disse o Estado. Serão os maiores projetos de geração de energia elétrica construídos no Estado em quase quatro décadas.

A solicitação da Autoridade de Investigação e Desenvolvimento Energético do Estado de Nova York (NYSERDA) estava sendo observada de perto porque permitia às empresas rescindir contratos antigos e voltar a oferecer projetos a preços mais elevados.

Os projetos selecionados competitivamente celebrarão contratos para vender Certificados de Energia Renovável Eólica Offshore (ORECs) para a NYSERDA em nome dos contribuintes de eletricidade de Nova York em todo o Estado.

Os desenvolvedores de projetos eólicos offshore alertaram que as instalações propostas não podem ser construídas de forma rentável devido ao aumento vertiginoso dos custos de construção, às taxas de juro mais elevadas e aos obstáculos na cadeia de abastecimento.

Tanto a Equinor como a Orsted sofreram grandes impactos financeiros nos seus portfólios eólicos offshore nos EUA e procuraram cobrar mais aos clientes pela energia produzida pelos seus projetos. Nova York negou o pedido, permitindo-lhes uma nova licitação.

"Prometi fazer de Nova York um local para a indústria das energias renováveis ​​fazer negócios e estamos cumprindo essa promessa", disse a governadora Kathy Hochul num comunicado. "A energia eólica offshore é fundamental para a nossa luta contra as alterações climáticas, e estes prêmios demonstram a nossa liderança nacional no avanço de uma rede elétrica com emissões zero e com o melhor valor para os nova-iorquinos."

Nova York tem a meta de desenvolver 9.000 megawatts de energia eólica offshore até 2035. Sunrise Wind e Empire Wind 1 contribuirão com 1.700 MW para essa meta.

As empresas vão agora negociar os termos finais dos contratos de 25 anos, que deverão ser executados no segundo trimestre deste ano, disseram.

(Reportagem de Ashitha Shivaprasad em Bengaluru e Nichola Groom em Los Angeles)