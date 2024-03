Naufrágio mata cerca de 20 imigrantes na costa de Senegal

DACAR (Reuters) - Cerca de 20 imigrantes morreram nesta semana após o barco em que estavam virar na costa norte de Senegal, afirmou nesta quinta-feira o primeiro-ministro do país, Amadou Ba. O serviço de apoio ao imigrante Alarm Phone afirmou na rede social X que o barco levava cerca de 300 pessoas antes de virar na quarta-feira, perto da cidade de Saint-Louis. Algumas conseguiram chegar até a praia, e outras permanecem desaparecidas, acrescentou. Milhares de pessoas deixam a costa ocidental da África todos os anos em uma viagem perigosa com o objetivo de chegar à Europa. O número total de mortes no mar é desconhecido. Senegal foi palco de vários casos parecidos no ano passado, incluindo um em que cerca de 60 pessoas desapareceram depois de o barco em que estavam ter sido achado à deriva perto de Cabo Verde. No ano passado, o tráfego nessa rota teve aumento. Entre janeiro e dezembro de 2023, 39.910 imigrantes chegaram irregularmente às Ilhas Canárias, pertencentes à Espanha, após cruzarem o mar em barcos saídos da África Ocidental, um aumento de 155% se comparado ao número de 2022, informou a Organização Internacional para a Imigração.

(Reportagem de Bate Felix)