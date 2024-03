Na presidência do G20, Brasil diz que guerras em Gaza e Ucrânia são tópicos inadequados para trilha financeira

SÃO PAULO (Reuters) - A trilha financeira do G20 "não é o fórum mais apropriado" para as maiores economias do mundo resolverem diferenças sobre as guerras na Ucrânia e em Gaza, disse nesta quinta-feira o Brasil, que ocupa a presidência do grupo, depois que os líderes financeiros não conseguiram chegar a acordo sobre uma declaração conjunta.

O resumo da presidência do Brasil sobre a reunião dos ministros de finanças do G20 em São Paulo trouxe em uma nota de rodapé: "Os ministros trocaram opiniões sobre guerras, conflitos e crises humanitárias em curso, destacando a Ucrânia e Gaza. A presidência brasileira do G20 observou que a trilha das finanças não é o fórum mais apropriado para resolver questões geopolíticas e propôs que estas questões continuem a ser discutidas em fóruns e reuniões relevantes."

(Reportagem de David Lawder)