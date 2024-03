Morre o ex-primeiro-ministro canadense Brian Mulroney

O ex-primeiro-ministro do Canadá Brian Mulroney, que dirigiu o país de 1984 a 1993, morreu nesta quinta-feira (29) aos 84 anos, anunciou sua filha nas redes sociais.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de meu pai, o muito honorável Brian Mulroney, 18º primeiro-ministro do Canadá", escreveu Caroline Mulroney na rede X. "Morreu tranquilamente, rodeado por sua família", acrescentou.

O político, originário do Quebec, marcou especialmente a vida política canadense na década de 1980, particularmente com a assinatura de um tratado de livre-comércio histórico com os Estados Unidos, ao qual o México aderiu mais tarde.

Fluente em francês e inglês, formou-se advogado e foi dirigente empresarial antes de entrar na política.

Tornou-se primeiro-ministro em 1984, posicionou-se contra o regime do apartheid na África do Sul, o que irritava sua contraparte britânica Margaret Thatcher, e empreendeu uma aproximação espetacular com os Estados Unidos de Ronald Reagan, após relações frias com o país vizinho sob o governo dos liberais de Pierre Elliott Trudeau, pai do atual premiê.

Reeleito em 1988, foi pressionado a renunciar cinco anos mais tarde com o pior índice de aprovação da história, enquanto a economia cambaleava e o desemprego estava no ponto mais alto de todos os tempos.

"Brian Mulroney amava o Canadá. Sinto grande tristeza ao saber de sua morte", escreveu o primeiro-ministro Justin Trudeau na rede X. "[Ele] nunca deixou de trabalhar pelos canadenses e sempre buscou fazer deste país um lugar melhor para viver."