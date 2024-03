Ministro Paulo Pimenta diz que sofreu golpe e perdeu mais de 500 mil milhas

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que perdeu mais de 500 mil milhas da companhia aérea Latam.

O que aconteceu

Pimenta registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (29). Ao UOL, ele disse ter sido vítima de um golpe.

Saques foram feitos sem autorização do ministro. Ele afirmou que os pontos foram retirados de sua conta na Latam em duas ocasiões. No dia 9 de janeiro, os saques foram de 334.995 e 86.605 pontos. No dia 15 de janeiro foram retirados mais 82.600 pontos. Ao todo, o rombo foi de 504.200 pontos.

O ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social esclareceu que descobriu o golpe hoje. Paulo Pimenta contou que sua assessora tentou emitir passagens com as milhas e percebeu que havia algo errado. Na conta do ministro sobraram apenas 14 mil pontos.

Paulo Pimenta disse ainda que outros parlamentares também foram alvo do golpe. Ele confirmou que, após prestar queixa, a Latam entrou em contato e destacou que está apurando o ocorrido.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em nota, a corporação informou que a ocorrência foi registrada via Delegacia Eletrônica e encaminhada para a 9ª DP, que apura os fatos narrados.

A Latam disse que está restituindo os pontos dos clientes impactados mediante a análise de cada caso. A companhia aérea afirmou ainda que está ciente e colabora com as investigações do Departamento de Polícia Legislativa para identificar os responsáveis e beneficiários da fraude.